Барнаул, , 11:57 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, вакцинация от COVID-19 уже проводится, а до конца зимы в регион поступит 94 тысячи доз вакцины «Спутник-V». Об этом сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции сообщил губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

Вакцина «Спутник V»

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"Вакцина нам поступает бесплатно. Она распределяется федеральным Министерством здравоохранения. В течении двух месяцев — январь, февраль — должно в край поступить еще 94 тысячи доз вакцин», — пояснил губернатор. От заявил также, что в крае имеются мощности для одномоментного хранения вакцины «Спутник-V».

Сейчас вакцину получают работники здравоохранения, образования и социальной защиты, но в дальнейшем охватят другие категории граждан. Для удобства населения из отдаленных сел будет организован подвоз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 23 декабря среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8895 человек, вновь +57 за сутки) и ОРВИ (15 422 человек, +143 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 31 194 человека (+215 за сутки).

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