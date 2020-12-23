Псков, , 12:04 — REGNUM В Псковской области за последние сутки выявлено 442 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (в том числе в Пскове — 122 случая). Это на 26 случаев больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщили 23 декабря в региональном оперштабе.

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"Цифры очень высокие, предполагаю, что это связано с вновь образовавшимися долгами в лабораториях», — прокомментировал ситуацию губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сам проходящий амбулаторное лечение от ковида.

С учетом новых данных, всего в регионе подтверждено 20 479 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 10 037 человек, в том числе 279 пациентов выписаны за последние сутки. От COVID-19 умерли 96 жителей Псковской области.

На данный момент проведено 200 119 исследований на коронавирус, в том числе 1551 — за истекшие сутки.

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