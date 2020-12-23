Саранск, , 11:50 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 23 декабря выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 87 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 12 790 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 84 человека, всего с начала пандемии выздоровели 10 495 жителей Мордовии. 83 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки летальных случаев в регионе не было. Накануне скончались двое жителей региона.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2212 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 22 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 2149 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1863 человек.