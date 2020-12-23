Донецк, 23 декабря 2020, 11:52 — REGNUM С 2016 года более 600 тыс. жителей ДНР получили паспорт республики. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел ДНР.
Отметим, что обладатель паспорта ДНР может получить российское гражданство.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель ЛНР в политической группе на Минских переговорах Родион Мирошник заявил, что гражданами России уже стали более 450 тыс. жителей ДНР и ЛНР.
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