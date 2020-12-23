Симферополь, , 11:46 — REGNUM В России к нормальному руслу жизнь после пандемии коронавирусной инфекции может вернуться уже через год. Такие прогнозы дал вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемок. Об этом 23 декабря сообщается на сайте вуза.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

По его мнению, коллективный иммунитет в северном полушарии Земли выработается к лету 2021 года, затем заболеваемость пойдёт на спад, но осенью ожидается новый всплеск. Оберемок подчеркнул, что он будет слабее, чем в 2020 году.

«На мой взгляд, зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится. Мы вернёмся в нормальное русло жизни», — считает академик.

Он пояснил, что ожидать завершения пандемии коронавирусной инфекции можно ожидать по ряду причин. Прежде всего, появится вакцина и лекарства от COVID-19.

«Во-вторых, большинство людей уже переболеют коронавирусом, и у них сохранится иммунитет. В-третьих, человечество психологически привыкнет к коронавирусу», — добавил Оберемок.

Читайте также: В Минздраве России спрогнозировали сроки завершения пандемии COVID-19

Кроме того, по его словам, повторное заражение переболевших одним и тем же подтипом вируса в ближайшие несколько лет будет маловероятным. Плюс ко всему, сам по себе коронавирус со временем будет ослабевать, а значит, смертность от заболевания будет не такой высокой, как в настоящее время, считает академик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавирусной инфекции в России может завершиться к весне 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Попова сообщила возможный срок окончания пандемии COVID-19 в России