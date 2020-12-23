Найроби, , 11:50 — REGNUM Преподаватель из Кении Джейн Кимити была признана учителем года в Африке. Об этом сообщает The Nation.

Церемония оглашения результатов конкурса «Учитель года» состоялась в Аддис-Абебе, Эфиопия, 21 декабря. Победительница получила свой сертификат виртуально из-за мер, принимаемых для предотвращения заражения коронавирусом.

«Я очень рада признанию Африканского союза, оно доказывает мою приверженность улучшению обучения, отношений с общинами и расширению прав и возможностей учителей», — сказала она.

Выступая в институте, Кимити описала испытания на конкурсе.

«Каждое государство Афросоюза должно было выдвинуть в качестве своих представителей двух учителей, мужчину и женщину, которые представили бы свою презентацию о политике и наилучших путях достижения целей Африки», — отметила она.

Кимити сказала, что для того, чтобы континент развивался, учитель должен прогрессировать и дать возможность ребенку реализовать свой потенциал и внести свой вклад в социально-экономическое развитие.

«Я выступаю за образование девочек, потому что обучение женщины — это воспитание нации», — подчеркнула она.

Кимити также стала пионером виртуального обучения задолго до пандемии, используя онлайн-классы для обучения в семи школах в радиусе 100 км от учреждения.

«Дети не должны быть ограничены учителем или школьным окружением… я стремлюсь дать каждому ученику возможность полностью раскрыть свой потенциал», — заявила она.

Кимити была награждена за организацию обучения, которое «обеспечивает высокие стандарты успеваемости студентов». Она также была признана за поощрение желательного поведения среди школьников с помощью «положительной обратной связи и других методов».