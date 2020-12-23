Махачкала, , 11:45 — REGNUM Верховный суд Дагестана ужесточил приговор двум местным жителям, осужденным за хищение трех земельных участков. Им назначены реальные сроки лишения свободы вместо условных, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, Ибрагим Магомедалиев и Магомедрасул Муртузалиев с 2014 по 2017 годы завладели тремя земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, общей площадью более 55 тыс. кв. метров и суммарной стоимостью около 270 млн рублей. Сделали они это путем составления поддельных документов и договоров купли-продажи. Затем злоумышленники сбыли похищенные участки третьим лицам.

В октябре текущего года Ленинский районный суд Махачкалы признал Магомедалиева и Муртузалиева виновными в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере и легализации (отмывании) имущества, приобретенного преступным путем, и приговорил каждого из них к пяти годам лишения свободы условно. Однако прокуратура посчитала такое наказание слишком мягким и обжаловала его.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана изменила приговор районного суда, назначив каждому из фигурантов наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что похищенные осужденными земельные участки уже возвращены государству.

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