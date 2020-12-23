Москва, , 11:43 — REGNUM В Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) в Москве началась церемония прощания с российским и советским писателем, сценаристом, одним из создателей популярного мультипликационного сериала «Ну, погоди!» Александром Курляндским.

Как сообщает РИА Новости, гроб с телом покойного установлен в одном из залов ЦДРИ и рядом с ним находятся венки и цветы, включая присланные от президента России Владимира Путина.

Также известно, что после церемонии прощания писатель и сценарист будет похоронен на Востряковском кладбище возле своих родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что один из создателей популярного и любимого миллионами зрителей детского мультфильма «Ну, погоди» Александр Курляндский умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Напомним, Александр Курляндский является лауреатом Государственной премии СССР, автором книг для детей, сценаристом и драматургом, а также одним из создателей мультсериала «Ну, погоди!» и автором сценария для таких мультсериалов, как «Великолепный Гоша», «Возвращение блудного попугая» и др.