Москва, , 11:40 — REGNUM В России в конце 2020 — начале 2021 года в рамках пилотного проекта соорудят в школах десяти регионов специальные установки, которые измеряют температуру у детей и обрабатывают руки антисептиком. Об этом 23 декабря сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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По его словам, ранее в правительстве приняли решение в пилотные регионы — их десять — поставить так называемые утренние фильтры.

«Это когда в школе при входе будет стоять определенная установка, которая сканирует лицо ученика и в маске, и без маски — в зависимости от правил школы, обрабатывает руки, измеряет температуру», — сказал Мантуров в интервью проекту «Лично — детям», добавив, что в дальнейшем функции этих установок могут быть дополнены.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства просвещения РФ, на сегодняшний день на карантин из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции закрыты порядка 0,22% российских школ.

В министерстве уточнили, что карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией сохраняются всего в 87 школах в 28 регионах страны.

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