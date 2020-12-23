Мурманск, , 11:40 — REGNUM В Мурманской области за сутки от COVID-19 скончались три человека. Обще число жертв коронавируса выросло в регионе до 602. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За сутки в Заполярье число ковид-больных увеличилось на 276, наибольший прирост продемонстрировал областной центр — 125 человек. В лидерах по числу новых заболевших — Оленегорск (+28), Мончегорск (+26) и Североморск (+21).

На лечении с COVID-19 в регионе находится 2221 человек.