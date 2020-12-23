Нижний Новгород, 23 декабря 2020, 11:39 — REGNUM За минувшие сутки 13 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне сообщалось о 17 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1516 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум пяти месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 декабря в регионе выявили 498 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 503 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 65 805 случаев.
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