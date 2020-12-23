Балашиха, Московская область, 23 декабря 2020, 13:05 — REGNUM Подмосковные города украсили яркой иллюминацией, цветными гирляндами и установили световые конструкции. Фоторепортаж ИА REGNUM с новогодних улиц.

Новогодняя елка в центре площади
Новогодняя елка в центре площади
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световая конструкция на улице города
Световая конструкция на улице города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световая конструкция на улице города
Световая конструкция на улице города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Нарядные елки установлены на центральных площадях города. Большие ели украшены светящимися большими игрушками и длинными гирляндами огоньков. Также можно встретить животных, шары и ели, полностью сделанные из световой проволоки, красиво расставленные по городским и парковым аллеям.

Световая инсталляция
Световая инсталляция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Украшение улицы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сказочный медведь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световая конструкция на улице города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световая конструкция на улице города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В доступных местах установлено множество инсталляций, рядом с которыми можно сделать памятную фотографию.

Световая инсталляция
Световая инсталляция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя елка на площади
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световая конструкция на улице города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световая конструкция на улице города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световая конструкция на улице города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Световая конструкция на улице города
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новогодняя атмосфера чувствуется во многих дворах многоэтажных домов, жители которых совместно с ЖКХ украсили их к наступающему празднику.

Снеговик из живых цветов
Снеговик из живых цветов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя витрина магазина
Новогодняя витрина магазина
Новогодняя витрина магазина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя витрина магазина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя елка
Новогодняя елка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Украшение дворов
Новогодняя гирлянда
Украшение дворов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя гирлянда
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Оконные стекла домов расписаны морозными узорами при помощи краски или украшены бумажными сказочными силуэтами. А комнату за стеклом уютно подсвечивают разноцветные огоньки.

Новогодняя гирлянда
Украшение дворов
Новогодняя гирлянда
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Украшение дворов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя витрина магазина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодняя витрина магазина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Роспись окон
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новогодние украшения
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Магазины сделали панорамную роспись окон, а если не нашлось местного художника среди сотрудников, то в помощь идут готовые новогодние открытки больших форматов.

Разноцветная гирлянда
Разноцветная гирлянда
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
С Новым годом!
С Новым годом!
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM