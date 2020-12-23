23 декабря 2020 | Время чтения 1 мин

Балашиха, Московская область, , 13:05 — REGNUM Подмосковные города украсили яркой иллюминацией, цветными гирляндами и установили световые конструкции. Фоторепортаж ИА REGNUM с новогодних улиц.

Новогодняя елка в центре площади Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Световая конструкция на улице города Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Световая конструкция на улице города Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Нарядные елки установлены на центральных площадях города. Большие ели украшены светящимися большими игрушками и длинными гирляндами огоньков. Также можно встретить животных, шары и ели, полностью сделанные из световой проволоки, красиво расставленные по городским и парковым аллеям.

Световая инсталляция Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В доступных местах установлено множество инсталляций, рядом с которыми можно сделать памятную фотографию.

Световая инсталляция Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новогодняя атмосфера чувствуется во многих дворах многоэтажных домов, жители которых совместно с ЖКХ украсили их к наступающему празднику.

Снеговик из живых цветов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новогодняя витрина магазина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Новогодняя витрина магазина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новогодняя елка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Украшение дворов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Новогодняя гирлянда Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Оконные стекла домов расписаны морозными узорами при помощи краски или украшены бумажными сказочными силуэтами. А комнату за стеклом уютно подсвечивают разноцветные огоньки.

Новогодняя гирлянда Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Украшение дворов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Магазины сделали панорамную роспись окон, а если не нашлось местного художника среди сотрудников, то в помощь идут готовые новогодние открытки больших форматов.

Разноцветная гирлянда Наталья Стрельцова © ИА REGNUM