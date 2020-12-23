Воронеж, , 11:38 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтвержден 391 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 23 декабря. Сутками ранее сообщалось о 388 новых носителях коронавируса.

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Всего за период пандемии в регионе подтверждено 43 110 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели уже 41 415 пациентов — за сутки выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта 379 человек.

За сутки в Воронежской области зарегистрировано ещё 15 пациентов, скончавшихся от осложнений на фоне коронавируса, всего число жертв COVID-19 в регионе достигло 1213 человек.