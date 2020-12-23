Москва, , 13:05 — REGNUM В преддверии новогодних праздников будет усилен контроль со стороны ветеринарно-санитарной экспертизы в отношении продуктов с подмосковных рынков. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Отмечается, что в контрольных мероприятиях задействовали свыше 150 специалистов в 100 лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы.

Эксперты проверяют качество мясной, рыбной и молочной продукции, а также, усиленную проверку фруктов и овощей на наличие нитратов и нитритов. Для этих целей организовано специальное подразделение ветеринарно-санитарной экспертизы, которое будет работать в период новогодних каникул, отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«Исходя из опыта предыдущих лет, нашими специалистами планируется за новогодние праздники провести ветеринарно-санитарную экспертизу свыше 300 тысяч тонн продукции», — рассказал Воскресенский.

Читайте ранее в этом сюжете: Министерство экологии Подмосковья получило новые полномочия

Читайте развитие сюжета: В общественном транспорте Подмосковья подорожает проезд