Нижний Новгород, , 11:37 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 23 декабря выявили 498 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 503 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 65 805 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За минувшие сутки выписаны 414 человек, всего выздоровели с начала пандемии 58 668 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 13 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 1516 человек, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба. Накануне сообщалось о 17 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 7734 койки инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены 3,1 тыс. коек, 857 койко-мест оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,00. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда не изменился и составляет 20% по состоянию на утро 22 декабря. Пятая часть инфекционных коек в регионе остается незанятой в течение последних трёх суток.