Москва, , 11:34 — REGNUM Около 40% жителей России рискуют потерять деньги из-за невнимательности при подписании кредитных договоров, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Не проверяют все пункты на оказание финансовых услуг при подписании договора 20%. Читают договор и подписывают, даже если что-то осталось им неясно, 10%. Ставят подпись в документах без ознакомления с текстом 7%.

Чаще всего рискуют лишиться денег при подписании кредитных договоров люди без высшего образования, с низким достатком и безработные. При этом 53% читают договор при оформлении финансовой услуги.

Всероссийский опрос проведен в ноябре 2020 года. Опрошены 1600 человек в 53 регионах России старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (66%) считают, что кредиты усложняют жизнь, делают её хуже.

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