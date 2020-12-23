Степанакерт, , 11:37 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Нагорный Карабах с территории Армении в сопровождении представителей миротворческих сил РФ вернулись еще 378 беженцев. Об этом 23 декабря сообщает Минобороны России.

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"Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые возвращаются в Нагорный Карабах с территории Республики Армения. Сегодня доставлены 378 беженцев автобусами из Еревана в Степанакерт», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в общей сложности с момента прекращения боевых действий 10 ноября текущего года в Карабах вернулись свыше 43 тыс. беженцев.

Как передавало ИА REGNUM, ранее государственный министр Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Григорий Мартиросян заявил, что причиненный экономике НКР во время последних военных действий в регионе ущерб сравним с объемом ее ВВП за несколько лет.