Новосибирск, , 11:30 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 декабря, за прошедшие сутки выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 166 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

«Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 57 лет, 60 лет, 61 год, 67 лет и женщины в возрасте 54 года, 64 года и 72 года. Всего в регионе умерли 902 человека, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 167 человек. На ИВЛ — 40 пациентов».

Всего в регионе выявлено 26 632 случая заражения коронавирусом, в том числе у 1564 детей; 22 454 пациента выписаны с выздоровлением (+233 за сутки).