Ижевск, , 11:28 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

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Умерли 71-летняя и 77-летняя женщины. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 288 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 23 декабря, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 363 человека, из которых один человек умер в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 декабря в республике выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 206 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 18 119 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3465 человек.

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