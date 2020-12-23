Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 402 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 23 декабря 2020 года в области обнаружили 400 носителей вируса SARS-CoV-2 (рекорд — 405, 19 декабря).

За минувшие сутки выявили жителей Екатеринбурга (165 человек), Алапаевска, Арамильского, Артинского и Ачитского городских округов, Асбеста, Богдановича, Белоярского городского округа, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сухого Лога, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Сысертского, Талицкого, Тавдинского и Шалинского городских округов.

В регионе зарегистрирован 55 341 случай заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует режим повышенной готовности до середины января 2021 года.

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