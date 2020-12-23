Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировали семь новых летальных случаев от COVID-19. Это максимальное количество смертей за сутки для региона за время пандемии. Всего в Ленобласти скончались 207 человек. Об этом 23 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За последние сутки в Ленинградской области выявлено 224 инфицированных, что на четыре случая меньше, чем сутками ранее. Всего за время пандемии в регионе выявлено 21 997 зараженных. Из них 19 795 выздоровели, в том числе 233 — за последние сутки.

По данным регионального оперативного штаба, наибольшее число инфицированных за предыдущие сутки было выявлено в Тихвине (13), Выборге (12) и Гатчине (11). В целом инфицированные были выявлены во всех 17 районах региона.

На данный момент в Ленобласти развернуто 3029 коек, из них 616 свободны (20,34%), в том числе 204 реанимационные.

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