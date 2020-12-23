Ижевск, , 11:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 23 декабря выявили 210 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было зафиксировано 206 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 18 119 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 199 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 14 366 человек. 288 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались двое жителей республики. Днем ранее был зарегистрирован один летальный случай.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3465 человек. Из их числа 2483 жителя Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 773 — в состоянии средней степени тяжести, 209 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное число выявленных за сутки заражений коронавирусом в республике было зафиксировано по состоянию на утро 17 декабря — 212 случаев. 21 и 22 декабря в республике выявляли по 206 новых заражений SARS-CoV-2.