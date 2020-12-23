Петропавловск-Камчатский, , 11:23 — REGNUM На Камчатке создали достаточно большой резерв средств индивидуальной защиты. Последняя прибывшая в регион партия СИЗов обеспечит трёхмесячную потребность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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В последней партии в Петропавловск-Камчатский были доставлены более 736 тыс. единиц индивидуальной защиты для медиков — от респираторов до комплектов защитной одежды. Данные СИЗы были закуплены на средства, выделенные правительством РФ, в сумме более 90 млн рублей.

При этом в учреждениях здравоохранения края создан собственный запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на 2,5 месяца. А медицинских масок запасли на полтора года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за весь период пандемии провели почти 246 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки было протестировано 1684 человека.