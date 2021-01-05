Москва, , 11:17 — REGNUM Абсолютное большинство жителей России (97%) хорошо знают о начале масштабной вакцинации от COVID-19 вакциной российского производства, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Собираются сделать прививку вакциной от коронавируса 38% россиян, чаще граждане 45−59 лет (44%) и 60+ лет (49%). Не планируют 52% опрошенных.

В январе 2021 года намерены пойти на вакцинацию 13% респондентов, в феврале — 12% в марте — 9%. Противники вакцинации мотивируют отказ тем, что вакцина от COVID-19 плохо изучена, нужно посмотреть, как она будет работать (23%).

Телефонный опрос проведен 11 и 19 декабря 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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