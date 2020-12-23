Стокгольм, , 14:20 — REGNUM По данным Шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации, за все время пандемии коронавирусной инфекции в пенитенциарных учреждения страны не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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В то время как в связи с распространением коронавируса другие европейские страны освобождали десятки тысяч людей из тюрем, в Швеции с января по июнь текущего года количество заключенных только увеличивалось.

«У нас не было ни одного заключенного, который бы умер. За этот период, то есть с весны по настоящее время, у нас было выявлено 305 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией», — заявила представитель Шведской государственной службы исполнения наказаний и пробации Кристина Келлгрен Петтерссон.

По данным ведомства, в настоящее время COVID-19 болеют порядка 40 заключенных.

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