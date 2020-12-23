Челябинск, , 11:16 — REGNUM Челябинский областной суд отказался изменять приговор бывшему мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, осуждённому за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Апелляции на приговор Центрального районного суда Челябинска подали и прокуратура, и защита. Первые просили ужесточить наказание, увеличив срок лишения свободы до 6 лет и 6 месяцев и размер штрафа до 75 млн рублей, а вторые — смягчить, ограничившись штрафом.

В итоге суд оставил прежний приговор — три года колонии строгого режимаи штраф в размере 37,5 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, Тефтелев был осуждён за взятку в размере 2,5 млн рублей.

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