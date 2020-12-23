Симферополь, , 11:13 — REGNUM Школьные каникулы в Республике Крыма начнутся раньше срока, об этом 23 декабря на странице в социальной сети сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации и посоветовавшись с Роспотребнадзором, а также с министерством образования Республики Крым, мной принято решение о начале школьных новогодних каникул с 28 декабря», — написал глава Крыма.

Таким образом, пятница, 25 декабря, для крымских школьников станет последним учебным днём перед зимними каникулами.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым назван Роспотребнадзором в числе регионов с ростом заболеваемости COVID-19, ежедневно фиксируется по 350 новых заболевших. За последнюю неделю существенно — на почти 40% — вырос уровень заболеваемости среди школьников и педагогов.