Пенза, , 11:14 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 23 декабря коронавирусная инфекция выявлена у 24 451 жителя, за сутки заболели 198 человек. Накануне инфицированы были 195 пациентов. Об этом информирует общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 19 989 заболевших, за сутки — 129 человек. Скончались после заражения коронавирусной инфекцией с начала наблюдения 298 пензенцев. За сутки жертвами COVID-19 стали еще двое.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции. В этот раз — до 15 января 2021 года.

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