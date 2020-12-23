Москва, , 11:10 — REGNUM Власти Нагорно-Карабахской Республики (НКР) рассмотрят возможность приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщил 23 декабря государственный министр НКР Григорий Мартиросян.

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«Я думаю, мы обязательно обратимся к нему (вопросу вакцинации) после того, как убедимся на примере других стран, что российская вакцина является эффективной. В первую очередь — на примере самой России», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в России планируют сделать прививку от COVID-19 38% жителей страны, чаще люди 45−59 лет (44%) и старше 60 лет (49%). Не хотят вакцинироваться 52%.

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