Москва, , 11:13 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 27 250 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 933 753.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 549 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 52 461.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 343 967 человек вылечились от нового заболевания, 24 447 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России был выявлено 28 766 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.