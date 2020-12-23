Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Петербурге произошел очередной случай криминала с водителями такси. В центре города таксист изнасиловал молодую пассажирку, а затем отвез ее в больницу и скрылся. Это уже второй случай изнасилования пассажирок такси за текущий месяц в Петербурге.

Такси в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает 23 декабря агентство «Оперативное прикрытие», преступление произошло глубокой ночью 22 декабря. 19-летняя девушка отдыхала со своим знакомым в одном из кафе на Невском проспекте. Во втором часу ночи она поймала у дома 52 по Невскому проспекту таксомотор, водитель которого согласился отвезти ее домой.

Однако вместо этого мужчина, отъехав на небольшое расстояние во дворы, пересел на заднее сидение и, применив силу, надругался над нетрезвой пассажиркой. После этого по её просьбе довез жертву до Мариинской больницы, высадил и скрылся.

Примет насильника девушка не запомнила. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 43-летнюю пассажирку на севере Петербурга изнасиловал водитель, который днем 12 декабря вез женщину по маршруту. Водителя также объявили в розыск.

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