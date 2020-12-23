Томск, , 11:09 — REGNUM Синоптики предупредили жителей Томской области о сильных морозах.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25−30 декабря в регионе и в Томске ожидается аномально холодная погода.

Столбики термометров опустятся до — 35 °C и ниже, местами — до — 40 °C и ниже.

Читайте также: Гидрометцентр пообещал Сибири экстремальные морозы

Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, из-за морозов в ближайшие выходные жителям Томской области рекомендовано воздержаться от дальних поездок. На региональных трассах будут организованы пункты обогрева. В ближайшие дни также возможна отмена автобусных рейсов на маршрутах дальнего следования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области ожидаются аномальные морозы