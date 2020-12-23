Брянск, , 11:15 — REGNUM В Брянской области 23 декабря выявили 207 носителей коронавируса, что на семь больше, чем за предыдущие сутки, и является новым рекордным значением. Лаборатории проверили 2414 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлено 21 тыс. 528 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 18 тыс. 948 человек, в том числе 38 — выписаны за сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, таким образом в регионе скончались 216 пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.

С начала пандемии лаборатории провели 351 тыс. 512 исследований.