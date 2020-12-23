Симферополь, , 11:06 — REGNUM Кадровые выводы сделаны в Республике Крым в связи с ситуацией, сложившейся с поставками льготных лекарственных препаратов. Об этом 23 декабря на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава минздрава Крыма Александр Остапенко.

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"Мною принято решение об освобождении от занимаемой должности руководителя «Крым-Фармации». В министерстве уволен начальник управления лекарственного обеспечения и информатизации», — сказал Остапенко. Пост директора «Крым-Фармации» занимал Тарас Чеславский.

Остапенко уточнил, что на данный момент по 70% позиций закупка лекарственных препаратов проведена, по 20% заключены контракты, и поставки ожидаются в ближайшие дни, по 2% ведется работа по заключению контрактов. По ряду наименований имеются проблемы — препараты отсутствуют у поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму ожидают, что решить проблему с дефицитом лекарственных препаратов от COVID-19 удастся в том числе за счёт гуманитарной помощи из Китая, которую ожидают в ближайшее время.