Южно-Сахалинск, , 11:04 — REGNUM На Сахалине в посёлке Смирных в собственной квартире обнаружен убитым 65-летний местный жителей. На его теле присутствовали следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Следствию удалось выяснить, что потерпевший распивал алкогольные напитки с 44-летним знакомым, который попросил занять ему деньги. Но пенсионер отказал. В ходе ссоры подозреваемый избил хозяина квартиры — он нанёс ему удары ногой по голове, переломав лицевые кости черепа.

«Смерть мужчины наступила на месте происшествия, вследствие механической асфиксии от закрытия дыхательных путей кровью», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на турбазе, расположенной недалеко от озера Невского, обнаружен труп 52-летнего сторожа. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.