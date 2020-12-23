Найроби, , 11:28 — REGNUM В праздничный сезон в Кении будет развернуто больше сотрудников Службы безопасности, поскольку жители страны готовятся отметить Рождество и Новый год в условиях комендантского часа. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на заявление начальника полиции Хиллари Мутьямбай.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Во вторник, 22 декабря, на пресс-конференции в своем офисе Jogoo House она заявила, что полицейским были даны строгие инструкции, чтобы обеспечит соблюдение существующих протоколов по COVID-19.

«Комендантский час будет полностью контролироваться; в 22:00 все должны быть в помещении», — подчеркнула она.

Мутьямбай выступала на пресс-конференции вместе с генеральным директором Национального управления транспорта и безопасности (NTSA) Кейв Ньяо и комиссаром тюремной службы Кении Уиклиффом Огало.

Ньяо сказал, что Департамент тюрем также направит некоторых своих сотрудников для оказания помощи полиции во время праздничного сезона.

«Безопасность начинается с каждого. Поэтому я настоятельно призываю всех офицеров и граждан работать вместе и делиться всей информацией, которая может помочь нам предотвратить преступления», — сказал он.

Ньяо добавил, что за последние несколько недель NTSA зафиксировала рост аварийности по сравнению с прошлым годом, и призвал автомобилистов быть особенно бдительными на дорогах, чтобы избежать таких случаев.