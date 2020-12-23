Казань, , 11:14 — REGNUM В Татарии с начала пандемии, по информации на 23 декабря, зарегистрировано 12 480 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено еще 102 инфицированных. Накануне заболели 104 человека. Об этом сообщила заместитель главы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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По ее слов, специалистами проведено за сутки 8 138 тестов на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются 1 615 контактных жителей Татарии. В стационары госпитализировали 27 человек, 75 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших выявлено в возрасте от 30 до 60 лет и среди жителей Казани. Выздоровели за сутки 22 человека, нарастающим итогом — 10 555 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, за минувшие сутки в России выявили 27 250 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем днём ранее, когда было выявлено 28 776 случаев. Новые случаи заражения выявлены во всех регионах РФ. Выздоровели и были выписаны 24 447 человек. Также зафиксировано 549 летальных случаев.

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