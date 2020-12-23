Бишкек, , 11:03 — REGNUM Центры развития детей планируется открыть на базе 50 библиотек в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра Артема Новикова.

Решение главы правительства направлено на расширение доступа к дошкольному образованию и развитие детей дошкольного возраста. Отмечается, что занятия в библиотеках будут соответствовать государственному образовательному стандарту.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году на содержание детских садов из бюджета Киргизии выделили 5,8 млрд сомов (5,7 млрд рублей по курсу на 30 сентября), что составляет 15% от расходов на образование.

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