Москва, , 11:03 — REGNUM Планируют сделать прививку от COVID-19 38% жителей России, чаще люди 45−59 лет (44%) и старше 60 лет (49%). Не хотят вакцинироваться 52%, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Если для вакцинации предложат российскую или иностранную вакцину, 84% среди тех, кто собирается сделать или уже сделал прививку, предпочтут отечественную вакцину и только 7% — иностранную. Затруднились ответить 9%.

Из тех, кто собираются сделать прививку от коронавируса, намерены это есть как можно скорее: 29% — до конца 2020 года, еще 13% в январе — 2021 года, 12% — — в феврале и 9% в марте.

Опрос проведен 11 и 19 декабря 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет составлять менее $10 за дозу.

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