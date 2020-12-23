Харьков, Украина, , 11:21 — REGNUM На церемонию прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом не приедет высшее руководство Украины. Об этом сообщила 22 декабря пресс-служба Харьковского национального университета (ХНУ) воздушных сил.

В пресс-службе отметили, что, согласно закону, в церемонии прощания должны участвовать военные в случае присутствия президента Украины, спикера Верховной рады и премьер-министра страны.

«По предварительной информации, на церемонии прощания и похоронах предполагалось пребывания первых лиц государства, поэтому, руководствуясь положением устава, начальник Харьковского гарнизона издал приказ о привлечении к церемонии около пятидесяти военнослужащих», — сказано в сообщении.

Позже, когда выяснилось, что руководства Украины на похоронах не будет, приказ об участии военных был отменён.

Утром в Благовещенском соборе Харькова прошла церемония отпевания Геннадия Кернеса. В данный момент гроб с телом политика находится в Харьковском национальном театре оперы и балета, где все желающие могут проститься с умершим. В данный момент у здания театра наблюдается очередь из примерно 500 человек.

Геннадий Кернес руководил Харьковом с 2010 года. 17 декабря 2020 года он скончался в больнице от последствий, вызванных коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Александр Корниенко заявил, что выборы мэра Харькова могут состояться осенью 2021 года.

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