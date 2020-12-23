Кемерово, , 10:57 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 23 декабря, за прошедшие сутки выявлено 148 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 147 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Новокузнецк — 26, Кемерово — 19, Киселевск — 16, Междуреченск — 13, Белово — 11, Ленинск-Кузнецкий — 11, Мыски — девять, Юрга — восемь, Прокопьевск — семь, Новокузнецкий МР — пять, Калтан — четыре, Осинники — четыре, Краснобродский — три, Анжеро-Судженск — два, Березовский — два, Топкинский МО — два, Яшкинский МО — два, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Таштагольский МР — один, Тисульский МР — один», — уточняется в оперативном сообщении.

За это же время два пациента скончались, 176 пациентов выздоровели.

Всего в регионе выявлено 24 743 случаев заражения коронавирусом, 21 455 человек выздоровели, 451 пациент скончался.