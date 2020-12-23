Барнаул, , 10:56 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 23 декабря, подводя в ходе пресс-конференции некоторые итоги уходящего, 2020 года, признался, что лично для него главным испытанием стала «неожиданно для всех нас пришедшая пандемия». Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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По словам главы региона, распространение коронавируса нарушило «хорошие, наполненные планы на 2020 год». Вместе с тем, по словам Томенко, благодаря колоссальной работе удалось минимизировать потери, смягчить последствия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 23 декабря Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8895 человек, вновь +57 за сутки) и ОРВИ (15 422 человек, +143 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 31 194 человека (+215 за сутки).

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Двустороннюю пневмонию в COVID-19-госпитале осенью 2020 г. лечил также губернатор Алтайского края Виктор Томенко.