Петрозаводск, , 11:02 — REGNUM В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 377 новых инфицированных коронавирусом, что на три случая больше, чем сутками ранее. Кроме того, зарегистрированы еще три летальных исхода от COVID-19. Об этом 23 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей, заболевших — 356 человек, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 10 — в тяжелом, два — в крайне тяжелом состоянии. В настоящий момент в республиканских больницах находится 741 коронавирусный пациент, шесть из них на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 24 952 жителя, из них 17 385 выздоровели, в том числе 354 — за прошедшие сутки. Умерли 144 человека, в том числе три за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 3941,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1980,6 случая, по Северо-Западу — 3065,3», — уточнили в ведомстве.

Новые летальные исходы от COVID-19 были зарегистрированы в Республиканской инфекционной больнице, там скончалась жительница Петрозаводска, 1970 года рождения, в Межрайонной больнице № 1 скончался житель Костомукши, 1967 года рождения, в Центре паллиативной помощи скончалась жительница поселка Ильинский, 1952 года рождения.

«Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Помимо пациентов с подтвержденным COVID-19, еще 29 человек за прошедшие сутки были госпитализированы в республике с внебольничной пневмонией без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3414 пациентов, 100 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

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