Симферополь, , 10:54 — REGNUM Партия гуманитарной помощи в виде лекарственных препаратов поступит в Республику Крым из Китая. Информация об этом прозвучала 23 декабря на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Одним из вопросов стала ситуация с острым дефицитом ряда препаратов, в частности антибиотиков, которые прописываются амбулаторным пациентам с COVID-19, в аптеках региона.

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«Проблема общероссийская именно по части лекарственных препаратов. В ближайшее время ожидаем поставки из Китайской Народной Республики, в том числе гуманитарная помощь по этим препаратам», — сообщил на заседании руководитель территориального органа Росздравнадзора по Крыму и Севастополю Василий Климов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов также отметил, что препараты можно закупать ограниченными партиями каждый месяц, чтобы, даже при отсутствии запаса, жители могли получать препараты по рецепту.