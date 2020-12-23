Москва, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 27 250 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Это меньше, чем днём ранее, когда было выявлено 28 776 случаев. Новые случаи заражения выявлены во всех регионах РФ. Выздоровели и были выписаны 24 447 человек. Также зафиксировано 549 летальных случаев.

Всего с начала пандемии в России выявлено 2 933 753 случая заражения коронавирусом. Более 2,3 млн пациентов уже выздоровели. Умер 52 461 человек.