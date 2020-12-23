Черкесск, , 10:44 — REGNUM Прокуратура Карачаево-Черкесии выявила многочисленные нарушения при исполнении национальных проектов. По семи из них возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по итогам состоявшегося 21 декабря совещания по вопросам исполнения законов при реализации национальных проектов на территории республики.

Так, по сведениям прокуратуры, было выявлено 216 нарушений законов. По результатам проверок было внесено исполнителям нацпроектов 78 представлений, возбуждено 41 дело об административных правонарушениях.

Кроме того, по итогам рассмотрения четырех из семи уголовных дел суды вынесли обвинительные приговоры должностным лицам и привлекли их к ответственности. По остальным уголовным делам проводится предварительное расследование.

Отметим, Карачаево-Черкесия участвует в реализации десяти национальных проектов из 12, в том числе «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».