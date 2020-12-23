Москва, , 10:41 — REGNUM Со временем в России работодатели будут всё больше собеседований проводить в режиме онлайн, частично отказываясь от привычного всем очного формата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 декабря заявил член генсовета «Партии Роста», общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал результаты опроса, который показал, что дистанционное общение выбирают лишь 10% руководителей компаний.

«Собеседование в очной форме всегда дает более точное представление о человеке. На живом собеседовании можно почувствовать эмоции человека, его настрой, понять, насколько он впишется в команду, — сказал Порочкин. — Часто бывает, что человеческие качества бывают важнее для принятия положительного решения о приеме кандидата, а через камеру их разглядеть и расшифровать порой непросто. Иногда проблемой при онлайн-собеседованиях бывают технические сбои со связью, которые отвлекают и не дают полной картины, а также волнение кандидатов, которые всегда волнуются на собеседованиях, а здесь речь идет и о новом формате собеседования».

Как полагает Порочкин, несмотря на привычный опыт очных собеседований, часть из них со временем так или иначе перейдет в онлайн.

«Удаленный формат работы становится обычным для многих компаний. Специалисты по подбору персонала и руководители научатся считывать недостающую информацию через экран. Онлайн-собеседования позволят сэкономить массу времени как работодателям, так и кандидатам на вакантную должность», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, большинство работодателей в России (67%) предпочитают принимать на работу граждан в очной форме.

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