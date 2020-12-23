Ставрополь, , 10:41 — REGNUM Следователи на Ставрополье завершили расследование уголовного дела против местного жителя, который пытался похитить девушку ради женитьбы. Фигурант предстанет перед судом, сообщили ИА REGNUM 23 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, утром 22 мая текущего года 28-летний житель Ставрополья пробрался в дом 23-летней жительницы станицы Ессентукской Предгорного района и насильно вывел ее из жилища. Он попытался увезти девушку с целью женитьбы, но сестра потерпевшей дала ему отпор и помогла ей вернуться домой.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в незаконном проникновении в жилище и покушении на похищение человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный инцидент произошел в селе Величаевском в Левокумском районе Ставрополья: 21-летний молодой человек вместе с тремя друзьями украл 18-летнюю девушку, планируя впоследствии на ней жениться. Однако похитителей догнал отец потерпевшей и помешал их планам.