Казань, , 11:13 — REGNUM От набережной озера Кабан до парка Максима Горького через улицу Баумана и парк «Черное озеро» в Казани проложили маршрут предстоящего велопробега Дедов Морозов. К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новогодний велопарад запланирован на 27 декабря. Сбор участников состоится в 13:00 (мск) на улице Петербургской у дальнего выхода из ТЦ «Кольцо». Для того, что присоединиться к заезду, необходимо вступить в сообщество мероприятия в соцсетях, украсить велосипед и облачиться в костюм Деда Мороза. Организаторы предусмотрели несколько запасных костюмов, на случай, если кто-то не сможет их найти.

ИА REGNUM ранее сообщало, в девятый раз в столице Татарии проходит городская благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу». В текущем году мероприятие организовано для детей с ограниченными возможностями здоровья из социально-реабилитационного центра «Дуслык», а также детей, находящихся под патронажем центра социального обслуживания «Доверие».

Читайте также: В Казани проходит благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу»