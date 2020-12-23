Москва, , 10:29 — REGNUM Рейтинг CDP (Carbon Disclosure Project) ФосАгро повышен с «C» до «В-» (по шкале А-F, где А — это «лидер»). Это следствие реализации компанией своей климатической стратегии, включающей разработку и анализ климатических сценариев и рисков, постановку и достижение целей по сокращению выбросов, выполнение плана низкоуглеродного перехода, а также с совершенствование раскрытия нефинансовой информации.

Ирина Бокова, независимый член совета директоров ПАО «ФосАгро», председатель комитета по устойчивому развитию рассказала, что борьба с изменением климата — неотъемлемая часть повседневной работы компании.

«Мы высоко ценим признание наших достижений, одновременно осознаем ответственность, которую принимаем вместе с высокой оценкой, — подчеркнула Ирина Бокова, — Предстоит еще многое сделать, у нас в планах сокращение выбросов парниковых газов вместе с нашими поставщиками, для чего мы развиваем систему «зеленых закупок». Программа инвестиций в модернизацию и эффективное производство разрабатывается с учетом экологического следа, а это позволит сократить прямые выбросы парниковых газов. Однако мы смотрим на проблему изменения климата шире и разрабатываем решения для всей цепочки от завода до фермы и от фермы до тарелки. Такой подход, кооперация с фермерами и наукой повышает устойчивость всей системы производства и потребления, гарантирует на нашем столе высококачественные, безопасные климатически устойчивые продукты».

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил, что экологические аспекты деятельности и борьба с изменением климата являются важнейшей составляющей при принятии решений в компании.

«В этом году мы провели масштабную работу и пересмотрели перечень Целей устойчивого развития ООН, — рассказал Андрей Гурьев, — теперь ЦУР №13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата и его последствиями» в числе тех, достижению которых мы активно содействуем, — заявил Гурьев. — В контексте реализуемой Стратегии-2025 ФосАгро ставит амбициозные цели, наш потенциал и возможности позволяют добиваться высоких результатов в части совершенствования деятельности в области устойчивого развития и вклада в обеспечение продовольственной безопасности нашей планеты».

CDP — одна из крупнейших и самых авторитетных исследований компаний по показателям климатической ответственности. Отчётность в области противодействия изменению климата в CDP подают более 9600 организаций, 800 городов и более чем 120 стран и регионов мира. Ежегодно их число увеличивается, что делает CDP одним из наиболее представительных и уважаемых в линейке рейтингов в области устойчивого развития.

Ранее в этом году ООН подтвердила статус ФосАгро в качестве компании-лидера Глобального Договора, круг которых в мире ограничивается 41 организацией. Кроме того, агентство Sustainalytics улучшило ESG рейтинг Компании с 43,5 до 26,9, что соответствует одной из самых высоких оценок уровня управления ESG рисками, присвоенных агентством крупнейшим российским компаниям и глобальным производителям удобрений. Другое авторитетное агентство в области устойчивого развития MSCI ESG Research в августе 2020 года повысило рейтинг ФосАгро до BBB.

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